不動産価格の高騰を受け、家賃の上昇が止まらない。不動産ポータルサイトのデータによると、首都圏、関西圏とも、シングル・ファミリー双方の家賃は過去最高値を更新した。これまで日本の家賃は世界的に見て割安だといわれてきたが、ついにインフレの大波が家賃にも波及してきた形だ。家賃の上昇は可処分所得の減少を招き、景気にも悪影響となりかねない。持つものと持たざるものの格差は広がっていくばかりだ。