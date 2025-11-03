福岡管区気象台は3日午前10時21分、福岡県に乾燥注意報を発表した。福岡、北九州地方の強風と波浪注意報は継続。両地方では3日夜のはじめ頃まで強風に、4日朝まで高波に、福岡県では5日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにそれぞれ注意を呼びかけた。