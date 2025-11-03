ショットメーカーとして知られる川〓春花のセッティングを激写した。最新モデルではなく、過去のモデルが多いのが特徴だ。本人に理由を直撃した。【写真】川〓の1Wと7Wと7Iの打痕がすご過ぎた！ドライバーは2020年モデルの『SIM グローレ』（10.5度）をジュニア時代から継続使用。シャフトはオーダーメイドの『イミドアンドサンズ プロト』を採用している。「ずっと使っているので安心感があります。持ち球のドローが出やすいです