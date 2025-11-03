きのう夜、韓国・ソウルの中心部で日本人観光客2人が飲酒運転の乗用車にはねられ、50代の女性1人が死亡しました。記者「日本人観光客2人はこちらの横断歩道を渡ろうとしていたところはねられました。車は支柱をなぎ倒し、あちらの植木まで突き進んだということです」きのう午後10時ごろ、ソウル中心部で観光客も多く訪れる東大門の交差点で、横断歩道を渡ろうとしていた日本人観光客2人が乗用車にはねられました。2人は親子で、50