元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さん（29）が、2025年10月30日、夫で男子バレーボールの西田有志選手（25）のYouTubeに登場。西田選手への思いを明かす一幕があった。「本当結婚できてよかったなと思う」古賀さんと西田選手は22年12月に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告した。10月30日のYouTubeでは、夫婦がそろって登場。カメラマンに、妊娠してから西田選手が変わったか聞かれた古賀さんは、こう語った。「めちゃく