秀樹さんから“一生懸命やってくれ”と1949（昭和24）年11月3日、湯川秀樹氏のノーベル物理学賞受賞が決まった。日本人初のノーベル賞受賞者として、現在の認識では“偉人枠”であるものの、その素顔はいかなるものだったのか。かつて「京都の三悪妻」の1人に数えられた時期もあるスミ夫人の姿を通し、「週刊新潮」のバックナンバーから辿ってみよう。＊＊＊【写真】意志の強さが宿る瞳…清楚な美貌でも評判だった湯川スミ夫人