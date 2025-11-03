DeNAは3日、今季まで巨人の2軍バッテリーコーチを務めた加藤健氏（44）とコーチ契約をすると発表した。1軍バッテリー戦術・育成コーチとなる。加藤氏は現役時代に18年間巨人でプレー。引退翌年の17年から3年間はBC新潟で球団社長補佐などを歴任した。20年から3軍バッテリーコーチで巨人に復帰し、21年から2軍バッテリーコーチを務めた。