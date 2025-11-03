大統領専用機内で取材に応じるトランプ米大統領＝10月31日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、ナイジェリアへの地上部隊派遣や空爆の可能性について「あり得る」と述べ、排除しない考えを示した。大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は1日、多数のキリスト教徒が殺害されているとしてナイジェリア政府に対応を求め、措置が講じられなければ「テロリスト」を攻撃すると警告していた。