富山市のアパートで2日夜、火事があり、火元とみられる部屋に住んでいた57歳の男性が死亡しました。【映像】火災現場の様子2日午後7時頃、富山市八尾町のアパートで「燃えているにおいがする」と住民から110番通報がありました。警察などによりますと、3階建てアパートの3階部分から炎と煙が出ていて、消防車など14台が出動して消火活動を行い、火は約1時間半後に消し止められました。この火事で火元とみられる部屋に住ん