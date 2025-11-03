タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（17）が、最新の手作りスイーツを公開した。【映像】希空が母・辻希美の誕生日に作ったケーキ&プロ顔負けスイーツ2024年11月26日、17歳の誕生日に芸能界デビューした希空。これまでにもInstagramで、趣味で作ったお菓子を数多く披露しており、「モンブランロールケーキ」や「プリンタルト」「くまさんクッキーシュー」など、プロ顔負けのスイーツを公開している。