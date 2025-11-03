夫の直してほしい部分を何度指摘しても、まったく改善されないとイライラしてしまいますよね。特に義母とのやりとりの際に、夫の悪い部分が発揮されてしまうとストレスが溜まってしまうでしょう。今回は、マイペースすぎる夫のせいで義母に嫌味を言われた話をご紹介いたします。すぐに連絡しない夫「夫はやさしいけどすごくマイペースで、楽観的な性格なんです。だからいつものんびりした夫に、神経質な私はヒヤヒヤさせられっぱな