長引く副鼻腔炎と鼻血に悩まされながらも、アレルギーなどが原因と診断されていた森さん。やがて嗅覚障害という重大な異変を覚え、精密検査を受けた結果、悪性腫瘍（鼻腔がん）と判明します。がんが脳の近くまで浸潤していたため、脳外科手術も組み合わせた10時間以上におよぶ大手術に。一生涯においが分からなくなるという現実と向き合いながら、壮絶な術後の痛みを乗り越えました。「がんです」という告知を他人事のように