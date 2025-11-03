初期症状の段階での適切な診断と対応は、重症化の予防と感染拡大の抑制において重要な役割を果たします。詳細な問診と身体診察から始まり、血液検査やPCR検査などの検査を組み合わせて診断を確定します。治療は対症療法が中心となり、解熱鎮痛薬の使用や水分摂取、栄養管理が基本となります。この章では、早期診断のためのアプローチと初期対応について説明します。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学部卒