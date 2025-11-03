ボーエン病は放置すると浸潤性のがんに進行する可能性があるため、がん化のメカニズムを理解することが重要です。進行の過程やリスク要因を知ることで、適切な時期に対応できるようになります。ここではがん化の仕組みと関連する要因について詳しく説明します。 監修医師：松澤 宗範（青山メディカルクリニック）2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業 2014年4月 慶應義塾大学病院初期臨床研修医 2016年4月 慶應義塾大学