ニコンイメージングジャパンとバンダイは10月第5週から、オリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」で「Nikon めじるしアクセサリー」の販売を開始した。価格は1回300円で、全10種類をラインアップする。●ニコンのカメラが“めじるし”に！ 傘やペットボトル いろんなところにつけられる「Nikon めじるしアクセサリー」は、ニコンが製造・販売するカメラをカニカン＆シリコンパーツ付きの全高約2.3cmにしたマスコット。付