１日、山形県南陽市長岡の長岡南森遺跡の南側で、クマを警戒しパトロールをしていた南陽市の職員が熊に襲われ大けがをしました。 【写真を見る】職員がクマに襲われた南陽市未だ箱ワナにクマはかからず3日朝時点（山形） 市はその日のうちに３か所に箱ワナに設置しましたが、３日朝の時点で、クマはワナにかかっていないということです。 南陽市では、先月２９日、赤湯小学校の玄関にクマが突進しガラスが割られる被