卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は2日、男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング15位の松島輝空（木下グループ）は、同5位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント0－4で敗れ、準優勝となった。パリ五輪の銀メダリストに敗れたものの、チャンピオンズの舞台で実力者を次々に破った18歳には、大きな期待が寄せられている。 ■発揮された18歳のポテン