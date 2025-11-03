ロッテは3日、来季のコーチングスタッフが決まったと発表した。1軍はサブロー新監督（49）の下、光山英和氏（59）がヘッドコーチとチーフバッテリーコーチを兼務。新たに西岡剛氏（41）がチーフ打撃コーチ兼走塁コーチ、松山秀明氏（58）がチーフ内野守備走塁コーチ、小林宏之氏（47）が投手コーチに就任した。2軍では今季限りで引退した美馬学氏（39）が投手コーチを務める。【1軍】・監督サブロー（49）背番号「86」