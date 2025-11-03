俳優の宮世琉弥（21）が3日、日経トレンディによる「2026年来年の顔」に選ばれ、都内で行われた発表会に参加。「自分がこうして選ばれるということが凄くびっくり」と率直な心境を語った。中村倫也や北村匠海、佐野勇斗などが過去に選出されてきた。「歴代の皆さんが本当に大活躍されているので、それに負けないぐらい頑張ってより一層仕事に力を入れてやっていきたい」と意気込んだ。宮世は2019年に俳優デビュー。TBSドラ