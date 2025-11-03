フリーアナウンサーの森香澄（30）が3日、都内で行われた日経トレンディ（日経BP）の「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測100」先行発表会に出席。現在はまっているヘルシー食を明かした。その年のヒット商品をランキング化し発表する同発表会。第6位に火鍋風のスープに春雨麺を投入した薬膳料理「マーラータン」がランクイン。森も「毎週食べている」ほどお気に入りのようだ。美容のため日々の食事管理を徹底。