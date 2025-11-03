DeNAは3日、加藤健氏とコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。なお、コーチポジションは、1 軍バッテリー戦術・育成コーチ。加藤コーチは現役引退後、新潟アルビレックスBC、巨人で指導者として選手を育成している。