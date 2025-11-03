緒月月緒さん（仮名）の人生は波瀾万丈だ。血の繋がっていない父と母が離婚した後には、母の浪費癖に悩まされ、18歳から風俗嬢として働いた。そんな月緒さんが失踪した父親と再会を果たしたのは、遺体安置所。姿を消した日から続いた混乱は終わりを迎えたが、自分を愛してくれた父の死を前に、月緒さんは動揺を隠せなかった。警察庁発表のデータでは、2023年における行方不明者は9万144人で、同年中に所在確認などがされたのは