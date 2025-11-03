プロ野球オリックスの頓宮裕真捕手（28）が3日放送のフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）にVTR出演。ワールドシリーズ（WS）で連覇を果たし、MVPを獲得したドジャース・山本由伸投手（27）の幼少期の素顔を明かした。オリックスで共にプレーした頓宮は山本とは同じ岡山市備前市出身で、実家が隣同士の幼なじみだったという。山本のMVP獲得については「いやあ〜僕んちもなんかリフォームしてほしいな