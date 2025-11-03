高木豊のドラフト総括セ・リーグ後編（前編：創価大の立石正広を引き当てた阪神などをどう評価した？｜「阪神・DeNA・巨人」編＞＞）高木豊氏によるセ・リーグのドラフト総括後編。中日、広島、ヤクルトについて【◎、〇、△】の３段階で評価した。中日の井上一樹監督（左）と握手をする、青山学院大の中西聖輝photo by Sankei Visual◆中日【◎】１位中西聖輝（投手／青山学院大）２位櫻井頼之介（投手／東北福祉大）