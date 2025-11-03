高木豊のドラフト総括セ・リーグ前編10月23日に開催されたドラフト会議。阪神が３球団競合の抽選を引き当て、最注目のスラッガー・立石正広（創価大）の交渉権を獲得。巨人は事前に１位指名を公表していた、社会人No.1左腕・竹丸和幸（鷺宮製作所）の一本釣りに成功した。そのほか、セ・リーグ各球団は補強ポイントに見合う指名ができたのか。かつて大洋（現DeNA）の主力選手として活躍し、現在は野球解説者やYouTuberとして