日本ハムの清宮幸太郎内野手が２日、自身のインスタグラムを更新。同日に行われた東京六大学野球の早慶戦で大学ラストゲームでリーグ戦初安打を放った弟の福太郎外野手（早大）への想いをつづった。幼少期からの兄弟ショットとともに「福太郎、初ヒットおめでとう！渋かったけど！でもみんな喜んでくれてよかったな！良い仲間たちに恵まれたな！！兄ちゃんも嬉しかった！！！早慶戦の最後の最後でヒット打てるなんて最高の思い