元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ワールドシリーズ第７戦で、ドジャースが勝ったと思った瞬間を上げるも、玉川徹氏が「後付けっぽくない？」と笑ってツッコんだ。一茂は、五十嵐亮太氏とともに、１０月３１日の放送で「７戦までいったら１００％勝ち」と予言しており、果たしてその通りとなったことから「予言者だね」とご満悦。どの瞬間に勝てると思った？と聞かれ