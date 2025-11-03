「共感」と「同感」には大きな違いがあるという（写真：kouta／PIXTA）上手な聴き手は、どんな相手でも「教えてもらう」というスタンスを忘れません――。こう語る心理カウンセラーの山根洋士氏は「会話において上下関係は必要ない」と説く一方で、相手に安心して話してもらうときには気をつけたいポイントがあるともいいます。それは「共感」はしても「同感」してしまわない、ということ。一見、同じことのようにも思える「共感」