文化勲章の親授式に向かう王貞治さん＝3日午前、宮殿・南車寄文化勲章の親授式が3日、皇居・宮殿「松の間」で催され、スポーツ振興の王貞治さん（85）や今年のノーベル化学賞に選ばれた錯体化学の北川進さん（74）ら8人に天皇陛下から勲章が手渡された。受章者はほかに歌舞伎の片岡仁左衛門さん（81）、心臓血管外科学の川島康生さん（95）、民俗学の小松和彦さん（78）、デザインのコシノジュンコさん（86）、美術評論の辻惟