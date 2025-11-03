刃物による襲撃を受けて、ハンティンドン駅に派遣された警察官と救急隊員/Justin Tallis/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）英イングランド中部で1日夜、ロンドン行きの列車の乗客が刃物で襲われて負傷した事件で、英交通警察（BTP）は2日、直後に逮捕した容疑者2人のうち1人を釈放したと発表した。この事件では9人が命にかかわる重傷を負い、うち1人は2日夜現在も命が危ぶまれる状態が続いている。事件は現地時間の1日午後7時40分ごろ、