3日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」に舞台「じゃりン子チエ」主演の澤井梨丘（さわい・りおか＝14）にゲスト出演した。2023年放送のNHK「ブギウギ」では、ヒロイン趣里の少女時代を演じた。「あのときは夢みたいだなーと思ってました」と澤井。今回の「じゃりン子チエ」は松竹130周年、大阪松竹座さよなら公演として上演され、澤井は堂々の主演を務める。「チエちゃんは大人っぽくて自立しているけど、私は全然し