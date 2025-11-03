サッカーJ3のAC長野パルセイロは2日、ホームで高知ユナイテッドSCと対戦しました。互いにロングボールが多くなる展開の中、パルセイロは前半42分にカウンターから失点。後半ブロックを敷いて守る相手の守備を崩しきれず、0－1で敗れました。パルセイロは順位を1つ下げて、17位としています。