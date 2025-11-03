ブラジル北部に広がる世界最大の熱帯雨林アマゾンで、違法伐採が後を絶たない。国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の議長国・ブラジルは日本の人工衛星データも活用して摘発を強化するが、被害は根絶できていない。支援する国際協力機構（ＪＩＣＡ）と地元当局の調査団に同行し、現地を取材した。（ブラジル北部サンタレン大月美佳）丸太が散乱１０月９日、アマゾン川中流に面する港湾都市サンタレンか