「ヤクルト秋季キャンプ」（３日、松山坊っちゃんスタジアム）ヤクルトが、愛媛県・松山での秋季キャンプ２日目を行い、練習前には地元による歓迎セレモニーが実施された。伊予牛「絹の味」を３０キロ贈呈された。松山は池山隆寛新監督が、現役時代に自主トレを行い、自ら「ブンブン丸、発祥の地といっても過言ではないと思います」と語ってきた思い出深い場所。その地元で歓迎のセレモニーが実施され、チーム再建に向けても