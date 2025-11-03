いちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」から、2025年のクリスマスケーキコレクションが登場します。世界中から厳選した“おいしい苺”を使い、パティシエが心を込めて仕立てた3種類のケーキがラインアップ。家族と囲む王道ホールケーキから、自分へのご褒美にもぴったりなプライベートサイズまで、聖夜を華やかに彩るスイーツが揃いました♡ V