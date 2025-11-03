楽しみながら防災について学ぶイベントが、2日、三重県津市で開かれ、多くの人でにぎわいました。子どもから大人までが、楽しみながら防災や復興支援などを行えるイベントとして開かれました。会場では、AEDの体験や、防災ホイッスルの啓発活動などが行われたほか、能登半島地震の被災地を応援しようと、売り上げの一部が寄付されるマルシェが開かれました。イベントの目玉は恐竜になりきって行うレースで、参加した人たちは手作り