日本道路交通情報センターによりますと、きょう（3日）午前10時ごろ、岡山県倉敷市真備町上二万の山陽道（上り）水江トンネル手前付近で事故がありました。 【地図】山陽道で軽乗用車が中央分離帯に衝突渋滞発生中 軽乗用車1台が中央分離帯に衝突したということで、現在、車を路肩に寄せているため、走行車線が規制されています。この影響で、山陽道上りの現場付近は2キロの渋滞となっています。（午前10時半現在）