３日午前３時２０分頃、大阪市西区南堀江の１０階建てマンションの近隣住民から「焦げた臭いがする」と１１９番があった。７階の一室４８平方メートルがほぼ全焼し、室内から女性１人が救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。大阪府警西署が身元を調べている。署や市消防局の発表では、火災のあった居室の玄関扉は施錠されており、消防隊員らは玄関付近で倒れている女性を見つけた。女性は高齢とみられ、目立った外傷