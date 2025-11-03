フリーアナウンサー・國光真耶（くにみつ・まや、46）が3日、自身のインスタグラムを更新。芸名を小林麻耶に戻すと報告した。國光改め小林は「この度、國光真耶を元の小林麻耶に戻しても良いと思えたので戻しました」と発表。「今まで、突然の改名でネット記事等でも、書きづらかったり、オファーを頂く時も、なんだかしっくりこない感じがあったにも関わらず、丁寧に國光真耶様と書いて頂き、有難うございました」と感謝。