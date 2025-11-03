プロ野球・巨人の大勢投手が2日、ジャイアンツ球場で自主練習を行いました。大勢投手は11月15日と16日に行われる侍ジャパン日韓戦の日本代表に選ばれています。この後は宮崎で行われる侍ジャパンの合宿に参加する予定。この日はブルペン投球を行いましたが、「いい状態でこられています」と語りました。前回2023年に行われたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では山本由伸投手や大谷翔平選手、ダルビッシュ有投手とともに