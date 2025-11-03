◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）最長区間の３区（１６．４キロ）では、昨年まで大学駅伝を走っていた青学大出身・太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）、駒大出身・篠原倖太朗（富士通）、創価大出身・吉田響（サンベルクス）、中央学院大出身・吉田礼志（ホンダ）らが実業団駅伝デビューを果たした。太田は区間９位と悔しい実業団駅