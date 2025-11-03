「さつまいもの甘煮」を作るとき、「なんとなく」砂糖やみりんを入れていませんか？この「なんとなく」が味がぼやけたり、荷崩れする原因かもしれません。そこで今回は、プロ直伝の「さつまいもの甘煮の黄金比率レシピをご紹介。みりんと砂糖の加減が絶妙で、ほっとするやさしい甘さに仕上がります。失敗知らずで絶対においしい、覚えておきたい定番です。『さつまいもの甘煮』のレシピ材料（2〜3人分）さつまいも……1本（約250