兵庫県高校駅伝競走大会（男子第80回、女子第42回）は3日、午前10時20分に、女子のレースがスタートしました。女子は、前回覇者の須磨学園をはじめ各地区予選を突破した県内の30校が、12月21日に京都で予定されている全国高校駅伝大会、“都大路”への出場権をかけて競い合います。レースは丹波篠山市の大正ロマン館前を起点に、市内東部の松ヶ鼻で折り返し、篠山鳳鳴高校までの21.0975kmのコースを、5区間でたすきをつなぎま