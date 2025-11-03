四角坪遺跡の発掘現場。（１０月１５日、ドローンから、隴南＝新華社記者／陳斌）【新華社蘭州11月3日】2023年度の中国十大考古新発見に選ばれた甘粛省隴南（ろうなん）市礼県の四角坪遺跡では、6年間の発掘調査を経てこのほど、希少な秦代闕門（けつもん＝門の両脇に設けられた望楼状の建築）遺構が見つかった。考古学者は、これまでに出土した最も古い闕門跡の可能性を指摘している。遺跡は礼県中心市街地の北東約2.5キロに