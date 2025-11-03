福岡出身のタレント・山下七子（23）が3日までに自身のインスタグラムを更新。秋のデニムコーデを投稿した。山下はKBC「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「大濠公園をお散歩しました」とつづり始めた。「秋はデニムアイテムを着たくなる季節だ〜」と、“美白美脚”際立つミニスカート＆デニムコーデを公開した。ネットでは「お美しい」「