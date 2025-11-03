３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ラストに視聴者が心配していたあの人物がチラ映り。ネットも心配の声が上がった。この日の「ばけばけ」では、サワ（円井わん）がついに小学校の教師となり、トキ（高石あかり）は野の花を摘んで花束にしてお祝い。サワも喜ぶ。そんなときに見知らぬ男が松野家に入って行ったことから、トキが家に戻ると、そこには借金取りの森山の息子・銭太郎（前原瑞樹）がおり、亡く