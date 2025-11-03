今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。11月2日（日）に放送された同番組では、松任谷由実がついにスタジオ初登場をはたした。【映像】松任谷由実「キャリアの最高傑作」AIで挑んだ“第3のユーミン”の裏側「誰もやってないことをやるべき」前回のインタビュー取材から約3年、そして約5年ぶりに40作目となるオリジナルアルバムを