「いつも通りやるっていうのが最後の結果につながると思う。明日もいつも通り自分の、自分たちの100%を出すだけです」MF川本大善(柏U-18)はU-17ワールドカップ開幕前夜、そう力強く断言してみせた。11月3日、U-17日本代表は初戦のU-17モロッコ代表戦に臨むが、川本も「今日(試合前日)の練習もすごく良い感じでできていた」と準備段階からの好調を持続。個人としての手応えも掴んでいる。川本はアジア予選のメンバーではなか