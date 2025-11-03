モンテディオ山形は3日、MF南秀仁が今季限りで現役引退することを発表した。南は東京ヴェルディユース出身で高校2年生の2010年にJ2デビューを飾って初戦でいきなりゴールを記録。12年にトップチームへ昇格してからはFC町田ゼルビア(当時JFL)への期限付き移籍も挟みながら、16年まで東京Vでプレーした。17年に山形へ加入すると主軸を張ってきたが、今季は開幕前に右膝内側側副靭帯損傷を負い、ここまで公式戦の出場がなかった。