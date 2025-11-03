この記事をまとめると ■自身が契約している駐車場や自宅の駐車場を勝手に他人に使われたときはどうすべきか？ ■クルマのオーナーがいないときは警察や弁護士に相談するのが一般的だ ■勝手に移動したり警告文を貼ると器物損壊罪などに問われる可能性がある 勝手に駐車場を使われたときの対処法 自宅や契約している駐車場にクルマを停めようとしたら、見ず知らずのクルマが停まっているという場面に遭遇したことがある人もいる